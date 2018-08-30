В Армении молодые вертолётчики ЮВО уничтожают цели условного противника, применяя сирийский боевой опыт

Военные лётчики армейской авиации российской авиационной военной базы «Эребуни» Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в едином замысле ротных тактических учений применяют тактику разведывательно-ударных контуров (РУК) для уничтожения огневых целей условного противника, основанную на опыте современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии.

Экипажи вертолетов выполняют задачи по разведке групповых целей, обнаружению и распознаванию наземных и воздушных целей, принимают решения по выбору ракет и авиационных бомб, наведению и поражению целей условного противника в условиях высокогорья.

В ходе проведения учений лётчики из вооружения вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ уничтожают живую силу, бронированные цели и замаскированные огневые позиции условного противника.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе ЮВО в Армении проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.