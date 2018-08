За приз Лондонского кинофестиваля поспорят картины из Италии, Колумбии, Китая, США и Чили

Организаторы ежегодного Лондонского кинофестиваля, который в этом году будет проходить в 62-й раз, огласили в среду вечером список из 10 картин, которые поспорят за главный приз смотра, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В основной конкурс фестиваля включены криминальные драмы производства Колумбии "Перелетные птицы" (Pajaros de verano, 2018) и США "Разрушитель" (Destroyer, 2018), итальянская картина "Счастливый Лазарь" (Lazzaro felice, 2018), венгерская лента "Закат" (Napszallta, 2018) и чилийская "Слишком поздно умирать молодыми" (Tarde para morir joven, 2018).

Великобритания представлена драмой "С Новым Годом, Колин Берстед" (Happy New Year, Colin Burstead, 2018) и мистическим триллером "В ткани" (In Fabric, 2018). Среди претендентов на Гран-при фестиваля также находятся австрийская драма об иммигрантах из Нигерии "Радость" (Joy, 2018), американская криминальная комедия "Старик с пистолетом" (Old man & the gun, 2018) c Робертом Редфордом в главной роли и новый исторический боевик Чжана Имоу "Тень" (Ying, 2018).

"Лондонский кинофестиваль - это праздник кинематографического многообразия, что ярко демонстрируют 10 картин, которые будут спорить за звание лучшего фильма. В этих лентах, представляющих завораживающее многообразие стилей, рассказываются истории со всего света, от Китая III века до Чили после эпохи Пиночета и современной Британии, происходящие как в реальном мире, так и в вымышленном", - заявил художественный директор фестиваля Триша Таттл.

Устроители фестиваля подчеркивают, что продолжают привлекать внимание публики к работам женщин-кинематографистов. В этом году ими снята ровно половина картин в основном конкурсе.

Киносмотр будет проходить в Лондоне с 10 по 21 октября.