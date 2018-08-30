Порошенко возглавил рейтинг самых влиятельных людей на Украине

Список 100 самых влиятельных людей опубликован в четверг на Украине. Большинство из них составили чиновники и миллиардеры, много лет не сходящие с авансцены украинской политики. Рейтинг обнародован изданием "Новое время", которое составило его в двенадцатый раз с участием 83 экспертов,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наиболее влиятельной фигурой в стране признан президент Петр Порошенко. На втором месте находится олигарх Ринат Ахметов, который уже много лет занимает верхние строчки в списках самых богатых людей на Украине. Третьим по влиятельности оказался глава МВД Арсен Аваков. В первую пятерку вошли также лидер электоральных симпатий, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также совладелец одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины "Приват" Игорь Коломойский.

эксперты обратили внимание на то, что в топ-100 самых влиятельных фигур на Украине попала посол США Мари Йованович, которая оказалась на 18-й позиции.



