Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в воскресенье
17:03, 30 Август, 2018
Народный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом с матерью, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в московской мэрии,передает Арменпресс.
"Быть похороненным рядом с матерью - такова была воля Иосифа Кобзона", - сказал собеседник агентства.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что прощание с Кобзоном состоится 2 сентября.
"Прощание с нашим коллегой, певцом Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября. Время и место проведения церемонии пока уточняется", - сказала Казакова "Интерфаксу" в четверг.
Она добавила, что этот вопрос согласовывается с родственниками Кобзона.