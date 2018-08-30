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Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в воскресенье

Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в воскресенье

Народный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом с матерью, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в московской мэрии,передает Арменпресс.

"Быть похороненным рядом с матерью - такова была воля Иосифа Кобзона", - сказал собеседник агентства.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова сообщила, что прощание с Кобзоном состоится 2 сентября.

"Прощание с нашим коллегой, певцом Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября. Время и место проведения церемонии пока уточняется", - сказала Казакова "Интерфаксу" в четверг.

Она добавила, что этот вопрос согласовывается с родственниками Кобзона.

 

 




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