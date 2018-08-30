Слабовидящий студент изобрел электромобиль для незрячих
Слабовидящий студент из Германии спроектировал одноместный электромобиль для незрячих.
Маттиас Питер Фукс сконструировал электромобиль для людей с плохим зрением. Для создания электромобиля Питер специально прошел курсы сварщика. Своим изобретением парень мечтает облегчить жизнь людей, испытывающих проблемы со зрением.
- 17:43 В Сирии к началу учебного года подготовлены 14 тыс. школ
- 17:41 В Армении молодые вертолётчики ЮВО уничтожают цели условного противника, применяя сирийский боевой опыт
- 17:18 За приз Лондонского кинофестиваля поспорят картины из Италии, Колумбии, Китая, США и Чили
- 17:08 Порошенко возглавил рейтинг самых влиятельных людей на Украине
- 17:03 Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в воскресенье
- 16:46 Слабовидящий студент изобрел электромобиль для незрячих
- 16:41 Юнармейцы вместе с военнослужащими ЮВО в Армении изготовили 25-ти метровое «Знамя Юнармии»
- 16:19 ЕС должен быть подготовлен ко всем сценариям Brexit, включая провал переговоров
- 16:08 Сасун Хачатрян надеется, что дело 1-го марта будет полностью раскрыто
- 16:01 Де Мистура назвал число террористов "Ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"* в Идлибе
- 15:54 В Китае запустили платформу для опровержения слухов в интернете
- 15:51 "Газпром" завершил строительство 80% газопровода "Турецкий поток"
- 15:44 Так выглядит тело спортсмена, который пробыл в воде 55 часов и преодолел 163 км
- 15:27 В вопросе признания граждан Армении пострадавшими по делу 1-го марта есть разумные пределы: Сасун Хачатрян
- 15:24 На сэкономленные средства Конституционный суд приобретет кондиционеры
- 15:20 Правительство Армении утвердило устав и состав Военно-промышленной комиссии
- 15:19 Выборы в Совет старейшин Еревана станут экзаменом для правительства Армении, и мы должны сдать его на «отлично»: Никол Пашинян
- 15:15 Интерпол помогает найти Нарека Саргсяна
- 15:00 Замглавы МИД РФ обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии
- 14:42 «Люблю родину, и многое еще предстоит сделать»: Валерий Осипян опроверг слухи о своей отставке и эмиграции из Армении
- 14:38 Театр оперы и балета выступит с 2 премьерами в Дубае
- 14:36 Скончался Иосиф Кобзон
- 14:27 Можно вложить лаваш или варенье в пакеты с логотипом партии: Никол Пашинян предложил конкретизировать понятие понятие «агитационные материалы»
- 14:24 Процедур по снятию секретности с тайны следствия не существует: ответ Сасуна Хачатряна Роберту Кочаряну
- 14:22 Адвокаты Роберта Кочаряна 30-31-го августа представят жалобу в Кассационный суд
- 14:18 Минобороны объявило о масштабных учениях в Средиземном море
- 14:15 "Близнецы родились на 24-й неделе, и врачи сказали готовиться к худшему, но зря"
- 14:13 Times: Макрон намерен убедить лидеров ЕС в важности сделки по Brexit
- 14:04 Азербайджан направил в Интерпол обращение для объявления в международный розыск Дэна Билзеряна
- 13:50 У девушки начались схватки во время экзамена, но она всё-таки решила сдать
- 13:24 Захарова заявила о непредсказуемости последствий возможной агрессии Запада в Сирии
- 13:20 Власти еще одного региона Новой Зеландии решили запретить держать дома кошек
- 13:16 СМИ: Вашингтон приступил к формированию "арабской НАТО"
- 12:53 В Ереване пройдет розыгрыш кубка мира «Гран-при» по фигурному катанию среди юниоров
- 12:52 Правительство Армении ужесточает наказания за предвыборные взятки
21:20, 23.08.2018
Просмотрели 1852 раз Никол Пашинян призвал диаспорскую молодежь вернуться в Армению
18:25, 28.08.2018
Просмотрели 1269 раз Давид Тоноян — о необходимости новых истребителей-бомбардировщиков
19:06, 24.08.2018
Просмотрели 1175 раз Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении – Меркель
17:46, 24.08.2018
Просмотрели 1163 раз Армен Саркисян в президентской резиденции принял Ангелу Меркель
15:50, 24.08.2018
Просмотрели 1162 раз Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Ереван