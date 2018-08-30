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Слабовидящий студент изобрел электромобиль для незрячих

Слабовидящий студент изобрел электромобиль для незрячих

Слабовидящий студент из Германии спроектировал одноместный электромобиль для незрячих. 

Маттиас Питер Фукс сконструировал электромобиль для людей с плохим зрением. Для создания электромобиля Питер специально прошел курсы сварщика. Своим изобретением парень мечтает облегчить жизнь людей, испытывающих проблемы со зрением.

 




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