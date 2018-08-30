Юнармейцы вместе с военнослужащими ЮВО в Армении изготовили 25-ти метровое «Знамя Юнармии»

Юнармейцы из Гюмри и Еревана вместе с военнослужащими российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в совместном изготовлении 25-ти метрового полотна «Знамени Юнармии».

Данное мероприятие проводится по инициативе командира соединения полковника Владимира Елканова и приурочено к началу учебного года и празднования Дня знаний.

«Знамя Юнармии» 1 сентября установят на одной из вершин горы Арагац на высоте более 3 тыс. м. В этот день в торжественной обстановке пройдет церемония вступления в юнармейцы более 20 учащихся школ Минобороны России в Армении.