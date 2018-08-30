ЕС должен быть подготовлен ко всем сценариям Brexit, включая провал переговоров

Европейский союз (ЕС) должен быть хорошо подготовлен ко всем вариантам развития ситуации вокруг выхода Великобритании из сообщества (Brexit), в том числе к провалу переговоров об условиях дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил в четверг главный переговорщик ЕС Мишель Барнье в эфире германской радиостанции Deutschlandfunk,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы должны быть хорошо подготовлены, ведь дальше не будет так, как было, не будет business as usual (как обычно). Ко всему быть подготовленным означает, что нельзя исключать и [вариант] no deal (никакой сделки)", - отметил Барнье.

Brexit "не может быть направлен против того, что нас характеризует", подчеркнул он. "Внутренний рынок - это наше самое главное достояние, - указал переговорщик ЕС. - Мы уважаем все "красные линии" Соединенного Королевства. Они [британцы] не хотят придерживаться нашей законодательной базы, они не хотят платить, не хотят свободы передвижения".