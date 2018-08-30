Начальник Особой следственной службы СК Армении Сасун Хачатрян надеется, что дело 1-го марта будет полностью раскрыто, в том числе, по части непосредственных лиц, совершивших убийства. Как передает «Арменпресс», он сказал об этом в беседе с журналистами 30-го августа.

«Делается все, и я надеюсь, что дело 1-го марта будет полностью раскрыто, в том числе, по части непосредственных лиц, совершивших убийства»,-сказал он.

По его словам, все дела, относящиеся к событиям 1-го марта, объединены в одно дело и расследуются в пределах одного расследования. «Дело о насильственном свержении конституционного строя объединено с делами об убийствах и они расследуются в пределах одного расследования»,- сказал начальник Особой следственной службы СК Армении Сасун Хачатрян.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

С 1-го августа 45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна. Об этом сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.