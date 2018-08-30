В сирийском Идлибе сконцентрировано порядка 10 тысяч боевиков террористических группировок "Джебхат Ан-Нусра"* и " Аль-Каида"*, заявил на брифинге спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Арменпресс.

"В Идлибе находится, и это факт, который мы должны принять, исключительно большая концентрация иностранных боевиков и исключительно большое количество боевиков "Ан-Нусры"* и "Аль-Каиды"*… Никто не отрицает, что это террористы, что признано ООН. По оценкам, численность "Аль-Каиды"* или "Ан-Нусры"*, или как они хотят себя называть, составляет примерно 10 тысяч человек. Плюс семьи", — сказал он.

Де Мистура при этом добавил, что в Идлибе также находится порядка 2,9 миллиона человек мирного населения.

"Поэтому не будет оправдания любому использованию тяжелого вооружения в густонаселенных районах для борьбы с террористами", — отметил спецпосланник.