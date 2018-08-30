В Китае запустили платформу для опровержения слухов в интернете

В Китае в ходе борьбы с распространением в интернете контента запрещенного характера запустили общенациональную интернет-платформу для опровержения неправдивой информации и слухов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Сервис запущен Администрацией по вопросам киберпространства КНР на базе портала Синьхуа. Он будет работать под руководством 27 организаций, среди которых Центральная партийная школа при ЦК КПК, а также Государственный комитет по развитию и реформам Китая.

Платформа поможет общественности быстро найти и проверить мифы и слухи, которые распространились в Сети. Помимо этого на онлайн-портале можно будет прочитать про несостоятельные научные теории, а также найти доказательства их ошибочности.

Общенациональная платформа будет сформирована из более 40 уже существующих подобных сайтов. Как сообщает агентство, в новый сервис будут интегрированы ведущие компьютерные технологии для повышения производительности борьбы со слухами.