"Газпром" завершил строительство 80% газопровода "Турецкий поток"

"Газпром" построил уже 80% от общей протяженности газопровода "Турецкий поток", как передает Арменпресс, об этом сообщил в ходе селекторного совещания председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Продолжается реализация важнейших экспортных проектов "Газпрома" на европейском направлении. Уже ведутся подготовительные работы для укладки труб газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии в районе Любмина. Идет строительство газопровода "Турецкий поток": по обеим ниткам уложено 1,5 тыс. км труб или около 80% от совокупной протяженности трубопровода", - отметил он.