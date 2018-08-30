Так выглядит тело спортсмена, который пробыл в воде 55 часов и преодолел 163 км

37-летний нидерландский пловец Мартен ван дер Вейден, который в 2008 году стал олимпийским чемпионом по плаванию в открытой воде, принял участие в благотворительном заплыве. В 19 лет спортсмен победил лейкемию, и теперь собирает деньги на исследование рака, как передает Арменпресс, об этом сообщает Bored Panda.

Мартену ван дер Вейдену удалось преодолеть 163 километра из запланированных двухсот.

Ближе к концу маршрута мужчина почувствовал себя плохо, и ему пришлось сойти с дистанции.

Мужчина пробыл в воде почти 55 часов, делая короткие перерывы лишь на сон. И вот как к концу благотворительного заплыва выглядели конечности спортсмена.

В сумме Мартену ван дер Вейдену удалось собрать на исследование рака больше четырёх миллионов долларов.