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Правительство Армении утвердило устав и состав Военно-промышленной комиссии

Правительство Армении утвердило устав и состав Военно-промышленной комиссии

Правительство Армении утвердило устав и состав Военно-промышленной комиссии Армении. Как передает «Арменпресс», проектом предлагается определить основные задачи данного органа, область его деятельности, а также персонльный состав Военно-промышленной комиссии Армении.

В состав Военно-промышленной комиссии Армении включены премьер-министр Армении (председатель Военно-промышленной комиссии Армении), секретарь Совбеза Армении (заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Армении), министр обороны Армении,  министр ИД Армении, министр экономического развития и инвестиций Армении, министр финансов Армении, министр территориального управления и развития Армении, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении, министр образования и науки Армении, директор СНБ Армении, начальник полиции Армении, начальник Генштаба ВС Армении, председатель комитета ВПК МО Армении, президент НАНА.


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