На сэкономленные средства Конституционный суд приобретет кондиционеры

Правительство Армении произвело перераспределения в госбюджете на 2018 год, и на сэкономленные средства Конституционный суд приобретет 40 кондиционеров. Как передает «Арменпресс», в обосновании сказано, что отсутствие кондиционеров в здании Конституционного суда Армении не позволяет обеспечить нормальные условия для работы людей и техники.

Кроме того, для координации въезда автомобилей на территорию здания Конституционного суда Армении понадобилась система слежения за входом.Указанные расходы были соотнесены за счет граф «Представительские расходы Конституционного суда Армении» и «Расходы на командировки членов Конституционного суда Армении».