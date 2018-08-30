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На сэкономленные средства Конституционный суд приобретет кондиционеры

На сэкономленные средства Конституционный суд приобретет кондиционеры

Правительство Армении произвело перераспределения в госбюджете на 2018 год, и на сэкономленные средства Конституционный суд приобретет 40 кондиционеров. Как передает «Арменпресс», в обосновании сказано, что отсутствие кондиционеров в здании Конституционного суда Армении не позволяет обеспечить нормальные условия для работы людей и техники.

Кроме того, для координации въезда автомобилей на территорию здания Конституционного суда Армении понадобилась система слежения за входом.
Указанные расходы были соотнесены за счет граф «Представительские расходы Конституционного суда Армении» и «Расходы на командировки членов Конституционного суда Армении».


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