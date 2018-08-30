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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Армении вопросы восстановления Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Армении в Москве Варданом Тоганяном гуманитарную обстановку в Сирии, включая вопросы восстановления этой арабской республики. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе беседы, состоявшейся по просьбе посла, рассматривалась "актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на гуманитарные аспекты обстановки в Сирии и задачи оказания многоконфессиональному сирийскому народу эффективного содействия в постконфликтном восстановлении страны", информировали в дипведомстве.



 




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