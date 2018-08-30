«Люблю родину, и многое еще предстоит сделать»: Валерий Осипян опроверг слухи о своей отставке и эмиграции из Армении
14:42, 30 Август, 2018
Начальник полиции Армении Валерий Осипян лично опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что собирается покинуть страну. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Осипян.
Осипян в беседе с журналистами, в частности, отметил: "У меня нет желания покидать страну. Я люблю свою родину и не собираюсь покидать ее. Более того, многие наши соотечественники сами хотят вернуться на родину".
Глава полиции посоветовал обратиться за разъяснениями к источнику этих слухов.Ранее в СМИ появились сообщения, что глава ведомства в октябре этого года собирается покинуть свой пост и уехать из страны. В пресс-службе полиции назвали эту информацию "сказками".