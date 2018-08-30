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Скончался Иосиф Кобзон

Скончался Иосиф Кобзон

Первый заместитель председателя комитета по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзона ушел из жизни на 81-м году жизни, сообщил помощник супруги певца, передает Арменпресс.

В июле источники в Госдуме РФ сообщали, что Кобзон был госпитализирован. 7 августа певец был выписан из больницы.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологии.

В 2015 году он сообщал, что ему должны сделать операцию в Италии.

 

 




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