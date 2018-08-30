Театр оперы и балета выступит с 2 премьерами в Дубае

Национальный академический театр оперы и балета имени А. Спендиаряна с 6 по 15 сентября посетит с гастролями Дубай. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 30 августа сообщил директор и художественный руководитель театра, заслуженный артист Российской Федерации Константин Орбелян.

В ходе тура будет показана премьера оперы Ж. Бизе «Кармен» и В. Моцарта - «Волшебная флейта».

Театральным постановщиком «Кармен» выступит Наира Степанян, дирижером – Кристофер Окасек из США.

«Это прекрасная инициатива, которую реализовал маэстро Константин Орбелян», - сказал дирижер Кристофер Окасек, добавив, что он с нетерпением ждет совместной работы с Национальным академическим театром оперы и балета имени А. Спендиаряна в Дубае.