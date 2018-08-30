Минобороны объявило о масштабных учениях в Средиземном море

Масштабное учение группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России пройдет в Средиземном море с 1 по 8 сентября, как передает Арменпресс, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учении примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.