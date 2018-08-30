"Близнецы родились на 24-й неделе, и врачи сказали готовиться к худшему, но зря"

Недоношенные близнецы, которые родились на 24-й неделе беременности, выжили вопреки прогнозам врачей. Каждый из мальчиков весил по 450 граммов, и надежда на то, что они выкарабкаются, была крайне мала. Поэтому их родителям, Чарли и Харви Баркерам, посоветовали ждать худшего, как передает Арменпресс, об этом сообщает Mirror.

Но сильные братья, которые были настолько маленькими, что помещались на ладошке своей мамы, доказали, как все ошибались на их счёт. Они появились на свет в мае 2017 года, но только осенью родители смогли забрать их домой. Сейчас мальчикам по 15 месяцев, и они абсолютно здоровы.

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Их шансы были настолько малы, что нам сказали, что всё может измениться за час, и посоветовали не строить долгосрочных планов. Они оба — маленькие бойцы, который доказали обратное. Я ими очень горжусь

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Мама малышей