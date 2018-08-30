Азербайджан направил в Интерпол обращение для объявления в международный розыск Дэна Билзеряна

Азербайджан направил в Интерпол обращение для объявления в международный розыск посетившего Арцах миллионера Дэна Билзеряна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают в четверг азербайджанские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуры республики.



Билзерян прилетел 27-го августа в Армению за гражданством. В тот же день он получил армянский паспорт и сразу же был поставлен на учет в вооруженные силы республики. 28-го августа он на вертолете вылетел в Арцах.



Билзеряна обвиняют в незаконном посещении "оккупированных территорий" Азербайджана.



Азербайджан с 2013 года включает в так называемый "черный список" лиц, посетивших Арцах. В списке находятся депутаты парламентов различных стран, политики, журналисты, студенты, художники, артисты.

Примечательно, что решение прокуратуры противоречир заявлению пресс-секретаря МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, который ранее сказал, что не стоит комментировать визит Билзерян, поскольку он носит «несерьезный характер».

Дэн Билзерян с братом Адамом побывали в Армении с 27 по 29 августа. На исторической родине он получил армянский паспорт и встал на учет в Вооруженных силах Армении.