У девушки начались схватки во время экзамена, но она всё-таки решила сдать

30-летняя англичанка не стала злоупотреблять своим положением и давить на жалость преподавателям, передает Арменпресс.

К 30 годам жительница Великобритании Линдси Потт стала многодетной мамой, родив 6 детей. Это удивительно, но помимо семейных хлопот она нашла время и на учёбу. Линдси хочет стать учителем истории, и для этого ей необходимо было получить диплом в Манчестерском колледже.

Всё бы ничего, но на момент его получения она была беременна седьмым ребёнком. На сдачу экзамена по английскому она шла с уверенностью и ничего не могло ей помешать. Экзамен проходил прекрасно, пока неожиданно у Линдси не начались схватки.

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Я была готова уже рожать прямо там, если честно.

Я ходила по классу туда-сюда, чтобы как-то облегчить своё состояние. Но я была решительно настроена сдать экзамен именно в тот день. И мне удалось это сделать

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Линдси Потт

Линдси ещё не знала свой результат, поскольку после сдачи её увезли на скрой в больницу. Через два дня после этого она родила дочку по имени Поппи. Все преподаватели переживали за её состояние, но, к счастью, малышка родилась здоровой.

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Когда Линдси сообщила нам, что у неё начались схватки, я волновалась, наверное, больше, чем она. Даже в таком положении она продолжала сдавать нам экзамен. Это похвально. Она приложила колоссальные усилия, чтобы получить этот диплом

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учительница Линдси