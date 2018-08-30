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Захарова заявила о непредсказуемости последствий возможной агрессии Запада в Сирии

Захарова заявила о непредсказуемости последствий возможной агрессии Запада в Сирии

Последствия возможной агрессии Запада против Сирии непредсказуемы, это нанесет тяжелейший удар не только по урегулированию, но и по глобальной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы испытываем самые серьезные опасения и делимся ими с мировой общественностью, со СМИ в связи с перспективой реализации описанного сценария (провокации с химоружием в Сирии и возможного удара Запада по республике - прим. ТАСС). Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в Сирии, но и по глобальной безопасности. Последствия игр с огнем непредсказуемы", - предупредила дипломат.

Запад пытается изменить вектор событий в Сирии в направлении собственных планов, его не устраивает курс на урегулирование, отметила также Захарова.

 

 




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