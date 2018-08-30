Власти еще одного региона Новой Зеландии решили запретить держать дома кошек

Власти Южного острова Новой Зеландии предложили полностью запретить жителям небольшого прибрежного городка Омауи держать дома кошек, чтобы защитить диких животных.

Как сообщает The Guardian, план властей предполагает, что все имеющиеся на острове домашние коты будут кастрированы, чипированы и зарегистрированы. После смерти животного его владелец не сможет завести нового кота, передает Арменпресс.

Необходимость этого шага в городской администрации объясняют защитой дикой природы - домашние кошки ловят и убивают диких птиц, рептилий и насекомых.

Вопросы вызывают не только коты, но и другие завезенные в Новую Зеландию хищники: некоторые виды крыс, опоссумов и горностаи. Власти Новой Зеландии надеются к 2050 году полностью избавиться от хищников, которых завезли европейские поселенцы несколько столетий назад.