Администрация президента США Дональда Трампа приступила к формированию нового альянса по обеспечению безопасности, названного Ближневосточный стратегический альянс (MESA) или неофициально - "арабская НАТО". Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на заявление неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме сообщила в среду газета Defence News.

Альянс, в случае его создания, призван объединить усилия Саудовской Аравии, Оъединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна, а также Египта и Иордании в противодействии терроризму и экстремизму, в поддержании стабильности на Ближнем Востоке, а главное - "в сдерживании иранской агрессии в регионе", приводит издание слова представителя СНБ. Официально о целях альянса, по данным газеты, будет объявлено на предстоящем 12-13 октября в Вашингтоне саммите стран Персидского залива





