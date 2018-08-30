С 8 по 14 октября в Ереване пройдет розыгрыш кубка мира «Гран-при» по фигурному катанию среди юниоров. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято 30 августа на заседании правительства Армении.

Для проведения мероприятия Международная федерация фигурного катания выделит общественной организации "Федерация фигурного катания" 13 млн 360 тысяч драмов для проживания и оплаты нужд участников.

Армения оплатит питание спортсменов, транспорт и аренду катка, а жилье будет оплачивать международная федерация фигурного катания.

На заседании правительства было решено, что Министерство спорта и по делам молодежи выделит для этих целей 13 360 000 драмов (27 822 доллара). В чемпионате примут участие 220 спортсменов из 41 страны мира, 40 судей, 50 тренеров и делегация международной федерации фигурного катания.