Правительство Армении ужесточает наказания за предвыборные взятки. Как передает «Арменпресс», автор инициативы — министр юстиции Артак Зейналян, отметил, что после внесения поправок административным нарушением будет считаться безвозмездная (или на льготных условиях) передача избирателям денежных сумм (или обещание об этом), продуктов питания, ценных бумаг, товаров под видом благотворительности во время предвыборной кампании со стороны кандидатов, партий и блоков. Второй пункт той же статьи предусматривает административное преследование за агитацию во время благотворительных мероприятий.

Предлагается также ужесточить наказание для лиц, предлагающих взятку, а также ввести уголовное наказание за ряд действий, которые на данный момент к разряду преступлений не относятся: дача взятки или обещание о ней со стороны избирателя, вымогание денег, попытка подкупа избирателя, умышленное нарушение тайны голосования.

Парламент Армении по предложению правительства созовет 6 сентября в 11:00 внеочередное заседание. Решение об этом было принято на заседании правительства в четверг. В ходе внеочередного заседания будут обсуждаться предложенные правительством изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Все поправки направлены на ужесточение наказаний за предвыборные взятки.