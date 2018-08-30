Главный тренер Вардан Минасян огласил состав сборной Армении по футболу

Главный тренер сборной Армении по футболу Вардан Минасян огласил состав сборной на матчи Лиги Наций против Лихтенштейна (6 сентября) и Македонии (9 сентября, Скопье). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.



Вратари: Арсен Бегларян («Алашкерт»), Арам Айрапетян («Бананц»), Анатолий Айвазов («Бананц»).



Защитники: Вараздат Ароян («Урал», Россия), Жоао Жорди Монро Арарат («Бояка Чико», Колумбия), Андре Кализир («Гетеборг», Швеция), Грайр Мкоян («Алашкерт»), Артак Едигарян («Алашкерт»), Армен Манучарян («Пюник»), Тарон Восканян («Алашкерт»).



Полузащитники: Иван Яган («Эупен», Бельгия), Геворг Казарян («Шавиш», Португалия), Генрих Мхитарян («Арсенал», Англия), Маркос Пиззелли («Актобе», Казахстан), Эдгар Малакян («Жетису», Казахстан), Арас Озбилиз («Виллем II», Голландия), Карлен Мкртчян («Пюник»), Гор Малакян («Арарат-Армения»), Алик Аракелян («Пюник»), Эрик Варданян («Пюник»), Румян Овсепян («Пюник»).



Нападающие: Саркис Адамян («Регенсбург»), Тигран Барсегян («Вардар», Македония), Артур Саркисов («Енисей», Россия).

По словам Вардана Минасяна, он не смог пригласить Гаэла Андоняна, Ованеса Амбарцумяна и Юру Мовсисяна – по причине незанятости их в клубах.

Камо Ованнисян выздоравливает после перенесенной аппендэктомии, по причине травм отсутствуют Руслан Корян, Эдгар Бабаян и Петрос Аветисян.

После 7-го тура состав сборной Армении по футболу может быть изменен.