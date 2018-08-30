Самвел Карапетян – в списке самых влиятельных персон РФ по версии Forbes

Российское издание Forbes составило рейтинг самых влиятельных персон РФ, в котором оказался и армянин Самвел Карапетян: он занял 95-е место. Такой рейтинг был составлен впервые.

Как передает «Арменпресс», президент России Владимир Путин стал самым влиятельным россиянином по версии российского Forbes. По мнению авторов, глава государства «автоматически» заслуживает первую строчку, поскольку занимает второе место в списке самых влиятельных людей мира, составленном американской версией журнала (после председателя КНР Си Цзиньпина, но впереди президента США Дональда Трампа).

Второе место занял глава Сбербанка Герман Греф, третье -руководитель «Газпрома» Алексей Миллер. В первой десятке также оказались премьер-министр Дмитрий Медведев (пятое место) и директор ФСБ Александр Бортников (восьмое место).

Как отметили авторы рейтинга, его участники получали дополнительные баллы за приглашения на ежегодные встречи с президентом (для бизнесменов и топ-менеджеров) и за членство в «Единой России» (для чиновников). Среди других параметров: размер активов или бюджета под управлением, количество сотрудников, возможность влиять на жизнь людей и близость к президенту.

Министр ИД РФ Лавров оказался на 21-м месте, министр обороны РФ Шойгу – на 30-м, Роман Абрамович – на 26-м, пресс-секретарь Путина Песков – на 70-м.