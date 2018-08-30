Forbes составил свой первый рейтинг самых влиятельных россиян

Forbes опубликовал новый рейтинг. Он состоит из ста самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков России. Первое место в нем занял Владимир Путин, передает Арменпресс.

В первую десятку также вошли: председатель правления "Сбербанка" Герман Греф (второе место), председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава правительства Дмитрий Медведев, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и президент "Лукойла" Вагит Алекперов (десятое место).

Во второй десятке — министр финансов Антон Силуанов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, столичный мэр Сергей Собянин, глава СК Александр Бастрыкин, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов; из бизнесменов — Михаил Фридман, Андрей Костин, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон.

Министр иностранных дел Сергей Лавров занял 21-ю строчку рейтинга, министр обороны Сергей Шойгу — 30-ю.

Замыкает список председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как число сотрудников и размер выручки компании, возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на отрасли, а также близость к президенту и партии власти.