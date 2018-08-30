Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла с мужем принцем Гарри в театр «Виктория Палас» в Лондоне в откровенном наряде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Mirror.

В среду, 29 августа, для посещения специального показа мюзикла «Гамильтон» 37-летняя Маркл выбрала черное платье-пиджак длины мини, изготовленное канадским брендом Judith & Charles.

По информации издания, такой короткий наряд герцогиня позволила себе надеть впервые после свадьбы с принцем Гарри.

Модель платья Digital продается на официальном сайте компании Judith & Charles за 427 долларов и доступна в трех цветах: темно-синем, баклажановом и черном.