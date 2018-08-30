«Реформы должны быть органичными и связанными с нашими национальными интересами»: Никол Пашинян

До перехода к вопросам повестки на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян прокомментировал сделанное им ранее заявление об окончании адаптационного периода.

«Адаптационный период закончен, и сейчас мы должны заняться широкомасштабными реформами, которые придадут Армении новое дыхание, будут способствовать экономическому и политическому развитию», - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передает «Арменпресс», Пашинян анонсировал начало широкомасштабных экономических реформ и выразил надежду на то, что они пройдут, по возможности, безболезненно.

"Считаю, что мы должны зафиксировать нашу методологию реформ, учитывая существующую в Армении политическую реальность. Принято говорить, что реформы – это болезненный процесс. Считаю, что мы должны отказаться от подобной логики и алгоритм наших реформ должен заключатся в обширном диалоге с общественностью и установлении согласия относительно них. Реформы должны быть органичными и связанными с нашими национальными интересами ", - сказал Пашинян.

"Мне кажется, аргументов у нас достаточно, теперь необходимо представить их общественности", — заявил Пашинян, заверив, что реформы будут эффективными.

Так, правительство готовит изменения в Налоговый кодекс, и этап реформ начнется именно с него.

Премьер-министр поручил вынести вопрос на общественные обсуждения и попросил преподнести все в правильном свете. По его словам, если есть доказательства необходимости реформ, то они должны быть предоставлены общественности."Должна быть представлена наша мотивация, причинно-следственные связи. Уверен, что наши действия и реформы будут более эффективными. Не будем забывать, что в Армении де-факто установлена новая система управления, которую мы условно называем прямой демократией, и мы должны осуществлять действия, исходящие из логики этой системы", - сказал премьер.По его мнению, уже со следующей недели есть возможность начать диалог в различных форматах с общественностью вокруг изменений в Налоговом кодексе."Реформы не должны быть поспешными, необдуманными, продиктованными. Они должны иметь прямую органическую связь с поднятыми нами и "бархатной" революцией проблемами", - сказал Пашинян и пожелал всем профессионализма, мудрости, благоразумия и удачи.