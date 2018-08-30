В Раздане будет создана новая Свободная экономическая зона: планируется привлечь 200 эксплуатирующих субъектов

Правительство Армении на заседании 30 августа приняло решение о создании Свободной экономической зоны в городе Раздан, организатором которого признало ЗАО «Экос».

Как передает «Арменпресс», вопрос представил министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян. По его словам, согласно программе, представленной организацией, до 2043 года планируется вовлечь в работу этой территории около 200 эксплуатирующих субъектов. «Будет создано 22 новых рабочих места, еще 300 – прогнозируется. Организатор планирует инвестиции на сумму до 4 млн долларов, а со стороны эксплуатирующих – 15 млн долларов до 2021 года. А уже в дальнейшем будет еще 30 млн долларов инвестиций», - заявил министр.

Как отметил Минасян, будет 2 основные территории: одна - в Раздане, а другая - в Ереване (офисная). «В Раздане будет центр майнинга, то есть деятельность, основанная на технологиях блокчейна, широкое использование больших баз данных облачных вычислений и облачных технологий», - сказал министр, добавив, что это будет 4-ая СЭЗ в Армении.

По его словам, проект преследует цель обеспечить зарубежные прямые инвестиции, повышение инвестиционной привлекательности страны, создание новых рабочих мест и т.п. Срок действия СЭЗ – 25 лет.