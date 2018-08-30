В Китае задумались о безграничном размножении

Китайские власти работают над полной отменой ограничения рождаемости. В парламенте — Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) — уже приступили к обсуждению законопроекта, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Global Times.

Как пишет газета, в черновом варианте закона не прописаны ограничения, действующие с 2016 года, — два ребенка в семье. По словам источника, пересмотренный документ будет утвержден на пленарном заседании ВСНП в марте 2020 года. Это означает, что Китай вскоре может полностью снять ограничения на количество детей в семьях.

По заявлениям экспертов, демографическая ситуация в стране за последние годы сильно изменилась, поэтому должны произойти изменения в политике планирования рождаемости.

Китай — самая населенная в мире страна. В 2017 году там проживало около 1,4 миллиарда человек.