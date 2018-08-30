Внеочередные выборы главы общины Беркабер Тавушской области Армении пройдут 21 октября

21 октября в общине Беркабер Тавушской области Армении будут проведены внеочередные выборы руководителя общины. Как передает «Арменпресс», это решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства РА.

Согласно информации, экс-руководитель общины Беркабер – Артур Мадатян – был избран в этой должности 18 сентября 2016 года, однако 17 июля 2018 года подал в отставку.