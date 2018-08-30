Мероприятия к 2800-летию Еревана откладываются: они состоятся 20-21-го октября

Мероприятия «Эребуни-Ереван» к 2800-летию Еревана, запланированные на 29-30-е сентября, состоятся 20-21-го октября. Как передает «Арменпресс», решение об этом утверждено на заседании правительства Армении.

Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян сказал, что перенос празднования обусловлен саммитом франкофонии, который пройдет в Армении 7-12-го октября, широким масштабом мероприятий к этому событию, выборами в Совет старейшин Еревана, а также необходимостью организации мероприятий «Эребуни-Ереван» к 2800-летию Еревана на должном, высоком уровне.

«То есть, 2800-летие Еревана будет отмечаться не 29-30-го сентября, а 20-21-го октября»,- подытожил премьер-министр Армении Никол Пашинян.