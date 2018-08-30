От чистой Армении – до равномерного развития общин: министр подводит итоги 100 дней в должности

Члены нового правительства Армении, сформированного после бархатной революции, подводят итоги 100 дней своего правления. В беседе с «Арменпресс» министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян подводит итоги 100 дней в должности – со всеми достижениями, проблемами, задачами и приоритетами.

Уже около 100 дней, как вы работаете на должности министра территориального управления и развития Армении. За это время, кажется, поменялись все губернаторы. Как работают новые губернаторы? Были ли упущения в их работе?

Всех губернаторов назначает правительство Армении, по представлению премьер-министра Армении. Министерство территориального управления и развития Армении является промежуточным звеном между правительством Армении и областными администрациями. С момента моего вступления в должность я встречаюсь с губернаторами раз в 2 недели. Мы говорим о проблемах, пытаемся найти решения, и по сей день не было таких громких проблем, которые не были бы решены. Важен стиль работы каждого губернатора в рамках закона, и те, кто попытается обойти закон, ответят по всей его строгости.



- Вы сами – родом из Лори, и «на своей коже» почувствовали все проблемы в областях. После более глубокого их изучения в должности министра – какие приоритетные проблемы вы видите, которые надо решать срочно?

- Самая важная задача для областей – вопрос равномерного развития общин. Все мы знаем, что положение в областях существенно отличается от Еревана, во всех аспектах. Есть области, охраняющие границу, 2 области являются зоной бедствия. Каждая из наших областей – в силу географии, рельефа, природы, имеет свои особенности. В Араратской области – проблемы с орошением, для всех областей – есть проблемы с дорогами и пр. Есть проблемы, которые копились 25-30 лет, и решить их будет нелегко. Сейчас мы на этом пути.



- По вашей инициативе создана рабочая группа по изучению жалоб и обращений граждан. Каковы жалобы граждан, с чем они обращаются чаще всего?

- Проблемы разные, часто не относятся к Министерству территориального управления и развития Армении. В начале своего правления Никол Пашинян обратился к народу с призывом писать в правительство и Министерство территориального управления и развития Армении, и, видимо, этим обусловлен непрекращающийся до сих пор поток обращений.

Мы координируем все отрасли, и направляем обращения по соответствующим инстанциям. Министерство территориального управления и развития Армении, в основном, получает жалобы на органы местного самоуправления, областную администрацию. Министерство территориального управления и развития Армении имеет право осуществлять контроль, и по следам жалоб на места выезжает группа, чтобы выяснить все обстоятельства на месте.

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Интервью – Лилит Демурян