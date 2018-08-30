В Грузии 1 сентября начнутся еще одни военные учения

Международные многонациональные командно-штабные учения "Проворный дух" (Agile Spirit 2018) пройдут в Грузии с 1 по 11 сентября, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении министерства обороны страны.

Многонациональные учения пройдут на территории второй пехотной бригады ВС Грузии в городе Сенаки (регион Самегрело-Земо Сванети). Они пройдут под руководством европейского командования корпуса морских пехотинцев США и Вооруженных сил Грузии.

В текущем году в учениях, помимо Грузии, примут участие военные еще из девяти стран мира — США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, Чехии и Эстонии, в то время как в сентябре 2017 года в учениях участвовали семь стран.

Учения пройдут с помощью компьютерных симулятивных систем JCATS/MTWS без привлечения личного состава.

"Проворный дух", который проводится ежегодно с 2011 года, являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО.