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Сильный пожар в Батуми – сгорело более десяти магазинов

Сильный пожар в Батуми – сгорело более десяти магазинов

Более десяти магазинов, в которых продавали легковоспламеняющиеся товары, сгорело в торговом центре на улице Пушкина в черноморском курортном городе Батуми, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

Пожар вспыхнул на крыше здания. Исходя из масштаба пожара, существовала угроза распространения огня на близлежащий рынок, но благодаря своевременному реагированию пожарных, огонь удалось своевременно локализовать, а позже ликвидировать.

На борьбу с огнем были брошены 12 пожарных машин и 65 пожарных.

В результате пожара никто не пострадал. Сгорела территория площадью 560 квадратных метров.

Председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе сказал, что местные власти примут меры после того, как будет подсчитан ущерб.


 

 

 




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