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Президент Армении Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с днём рождения

Президент Армении Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с днём рождения
Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 30 августа, направил поздравительное послание президенту Беларуси Александру Лукашенко ко дню его рождения. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Президент Армении пожелал А. Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а также мира и процветания дружественному народу Беларуси.


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