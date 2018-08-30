Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

СМИ: министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

СМИ: министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонные переговоры. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство.

По его данным, главы ведомств обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества.



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации