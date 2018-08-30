СМИ: министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели телефонные переговоры. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг Анатолийское агентство.

По его данным, главы ведомств обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы двустороннего сотрудничества.





