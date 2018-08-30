Возбуждено уголовное дело по поводу незаконных разработок месторождения в Амулсаре со стороны компании «Лидиан Армения» Save

27-го августа Инспекторский орган по экологии и недрам Армении предложил ЗАО «Лидиан Армения» воздержаться от проведения любых горных работ на Амулсарском месторождении до завершения повторных экспертиз. Инспекция провела проверки в компании, на основании которых представила поручения, предложения и другую информацию о предпринятых мероприятиях. Незаконная добыча руды компанией "Лидиан Армения" нанесла 18 млн драмов ущерба государству. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

"Инспекторский орган по экологии и недрам при Министерстве охраны природы Армении представил в Генеральную прокуратуру Армении документы, подготовленные по результатам проверки ЗАО "Лидиан Армения" по фактам незаконного, без права на недропользование перемещения горной породы", - говорится в сообщении. На основе этого Управлением по защите государственных интересов было проведено расследование, для которого со стороны органа были потребованы и получены необходимые дополнительные документы и информация. В результате были выявлены факты незаконного использования золотоносной кварцитовой жилы.



"В частности, со стороны ЗАО "Лидиан Армения" была незаконно осуществлена добыча базальтовой горной породы на глубине 0.5-10 метров на территории площадью 3 гектара, а также на площади в 2 гектара на глубине 0.5-8 метров - глинообразной горной руды. В результате этого окружающей среде, недрам нанесен ущерб в размере 18 млн драмов", - сообщает Генпрокуратура.



Принимая во внимание тот факт, что зафиксированные нарушения включают в себя признаки преступлений, управлением по защите государственных интересов возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й статьи 291-й (использование недр с нарушением правил охраны и использования недр).



Следствие поручено Следственному комитету Армении.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Никол Пашинян в рамках визита в Сюникскую область Армении провел 6-го июля обсуждение с руководством компании Lydian Armenia, эксплуатирующей рудник на горе Амулсар, и участниками акции против эксплуатации месторожденияпротив эксплуатации месторождения.Как сообщает пресс-служба правительства, по дороге из Капана в Джермук премьер-министр в сопровождении представителя Армянского фронта защитников природы Левона Галстяна и исполнительного директора компании Lydian Armenia Айком Алояном с вертолета посмотрел на работы по эксплуатации рудника в Амулсаре, после чего провел встречу с протестующими против эксплуатации месторождения жителями села Кечут и экоактивистами.Пашинян отметил, что его визит носит ознакомительный характер. Он предложил активистам и представителям компании Lydian Armenia встречу для взаимного ознакомления сторон с позициями друг друга и нахождению путей консенсуса, на что получил положительный ответ.Встреча продолжилась в Джермуке. Пашинян отметил, что процесс по эксплуатации был начат еще 12 лет назад, но если бы он был начат при новом правительстве, лично он был бы против создания рудника в окрестностях Джермука.«Мы имеем ситуацию, когда были сделаны огромные инвестиции де-юре с разрешения правительства Армении. По крайней мере, на данный момент у нас нет какой-либо информации о каком-либо нарушении норм. Начались инспекции, связанные с эксплуатацией месторождения, которые будут продолжены. Мы должны ответить на два вопроса: во-первых, выяснить возможное воздействие рудника на водные ресурсы, и во-вторых, уяснить влияние деятельности шахты на развитие Джермука как курортного города», - сказал премьер-министр.Пашинян подчеркнул, что решения по вопросу эксплуатации рудника должны быть основаны только на фактах, а не на эмоциях. По его словам, эмоциональные решения в системе государственного управления не эффективны, и существует правовая ситуация, в которой каждое решение может иметь свои возможные следствия.«Если мы допустим какое-либо беззаконие в этой ситуации, по крайней мере, мы можем столкнуться с очень серьезными проблемами с точки зрения международных отношений. Мы должны понимать следующее - согласны ли мы принять экспертные ответы де-юре по вышеуказанным вопросам? Мы должны принять любое решение, основанное на фактах. Надеюсь, что участники убеждены, что мы, конкретно – я, не имеем никакой иной заинтересованности кроме сбалансированных интересов Армении», - сказал Никол Пашинян.Премьер-министр предложил создать основанный на доверии трехсторонний механизм с участием государства, защитников природы и представителей компании Lydian Armenia с целью выработки окончательного и не подлежащего сомнению ответа по существующим вопросам. Пашинян подчеркнул, что мнение должно сформироваться на основе обоснованных и доказанных ответах экспертов.На предложение премьер-министра представители акции протеста отметили, что готовы к созданию подобного механизма, если Lydian Armenia в период исследований прекратит свою деятельность.В свою очередь представители «Лидиан Армения» заявили, что также согласны принять предложение главы правительства, но для них неприемлемо предложение о приостановлении деятельности компании.После обсуждений Пашинян отметил, что государство соберет все факты об эксплуатации месторождения и выразит свою позицию.