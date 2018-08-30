Время в Ереване: 11:07:36,   30 Август

ОПУБЛИКОВАНО ВИДЕО ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ СЕКРЕТНОЙ ПРОТИВОРАКЕТЫ

ОПУБЛИКОВАНО ВИДЕО ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ СЕКРЕТНОЙ ПРОТИВОРАКЕТЫ

Телеканал "Звезда"  опубликовал кадры испытания новой российской противоракеты, не имеющей аналогов в мире.

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая противоракета успешно поразила условную цель с заданной точностью, передает Арменпресс.

Все характеристики ракеты — ее скорость, дальность полета и даже внешний вид — засекречены.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации