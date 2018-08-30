ОПУБЛИКОВАНО ВИДЕО ИСПЫТАНИЙ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ СЕКРЕТНОЙ ПРОТИВОРАКЕТЫ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытания новой российской противоракеты, не имеющей аналогов в мире.

Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Новая противоракета успешно поразила условную цель с заданной точностью, передает Арменпресс.

Все характеристики ракеты — ее скорость, дальность полета и даже внешний вид — засекречены.

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет.