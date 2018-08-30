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Карен Хачанов – в третьем туре открытого чемпионата США по теннису

Карен Хачанов – в третьем туре открытого чемпионата США по теннису

Первая ракетка России Карен Хачанов прошел в третий тур на проходящем в Нью-Йорке заключительном турнире «Большого шлема» в этом году – открытом чемпионате США по теннису.

Как передает «Арменпресс», в первом круге US Open 22-летний теннисист армянского происхождения победил испанца Альберта Рамоса-Виноласа - 6:3, 6:2, 6:3. Игра продлилась 1 час 43 минуты.

Следующим соперником Хачанова стал итальянец Лоренцо Сонего, которого он обыграл со счетом 7:5, 6:3, 6:3 и вышел в третий тур на проходящем в Нью-Йорке заключительном турнире «Большого шлема» в этом году – открытом чемпионате США по теннису.

Действующим  победителем US Open является первая ракетка мира Рафаэль Надаль.


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