Президент Армении подписал закон об экосистеме озера Севан, принятый НС Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон «О внесении дополнений в закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан», принятый НС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Как сообщалось ранее, накануне Национальное Собрание Армении во втором чтении обсудило проект закона «О внесении дополнений в закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан».

Как передает «Арменпресс» , законопроект принят 80 голосами «за», 1 - «против».

До начала голосования депутат от Республиканской партии Армении (РПА) Айк Бабуханян отметил: «Если бы я не видел те поля, тех фермеров, у которых нет воды, то проголосовал бы против этого законопроекта, но я всё это видел и не могу не проголосовать “за”». Он напомнил, что пока не получил ответов на свои вопросы и предложил создать комиссию по управлению водными ресурсами страны. Проект закона принят: 80 «за», 1 «против».