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Президент Армении подписал закон об экосистеме озера Севан, принятый НС Армении

Президент Армении подписал закон об экосистеме озера Севан, принятый НС Армении

Президент Армении Армен Саркисян  подписал закон «О внесении дополнений в закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан», принятый НС Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Как сообщалось ранее, накануне Национальное Собрание Армении во втором чтении обсудило проект закона «О внесении дополнений в закон РА «Об утверждении годовой и комплексной программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан».

Как передает «Арменпресс», законопроект принят 80 голосами «за», 1 - «против».

До начала голосования депутат от Республиканской партии Армении (РПА) Айк Бабуханян отметил: «Если бы я не видел те поля, тех фермеров, у которых нет воды, то проголосовал бы против этого законопроекта, но я всё это видел и не могу не проголосовать “за”». Он напомнил, что пока не получил ответов на свои вопросы и предложил создать комиссию по управлению водными ресурсами страны. Проект закона принят: 80 «за», 1 «против».


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