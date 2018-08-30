СМИ: Алек Болдуин не будет сниматься в новом фильме про Джокера

Актер Алек Болдуин не будет исполнять роль отца Бэтмена в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о Джокере - злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics. Как передает Арменпресс, об этом артист сообщил в среду газете USA Today.

"Я не буду принимать участия в работе над этим фильмом", - заявил он изданию. По данным газеты, в качестве причины Болдуин указал проблемы с графиком. "Уверен, что есть еще 25 парней, которые смогут исполнить эту роль", - добавил актер.

В понедельник журнал Variety сообщал, что Болдуин уже подписал контракт с кинокомпанией Warner Bros., которая занимается производством картины.

Начало съемок фильма о Джокере запланировано на сентябрь этого года. Главную роль исполнит актер Хоакин Феникс, известный широкой публике ролью римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта "Гладиатор" (Gladiator, 2000).