Президент Чехии Милош Земан призвал к отмене антироссийских санкций, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщило агентство CTK, это заявление он сделал на встрече с послами и главами дипломатических миссий республики, которая прошла в Пражском граде.

"От антироссийских санкций проигрывают обе стороны (Россия и Запад), - подчеркнул он. - Это касается, вообще, любых санкций".

Лидер Чехии также добавил, что примером неэффективности санкций являются действия США против Кубы.

Глава чешского государства также подчеркнул, что антироссийские санкции вредят не только РФ, но и Евросоюзу, который к ним присоединился. По его мнению, Европейский совет не должен их продлевать.