Отклик, нашедший место в программе экономических реформ премьер-министра Никола Пашиняна

Бизнесмен из Кувейта армянского происхождения, публицист Киракос Гуюмджян приветствует готовность правительства Армении к реформированиям в области туризма. Как передает «Арменпресс», он, в частности, говорит о своей инициативе «Покупайте в Армении!», отклик на которую он обнаружил в речи премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 22-го августа.

По словам автора, бархатбая революция открыла новую страницу в истории Армении, и нескольких месяцев хватило, чтобы констатировать статистически подтвержденные положительные перемены.

«Любой армянин, следящий за выступлением премьер-министра Никола Пашиняна, будь то в Армении или же в диаспоре, сразу понимает его решимость в построении государства, основанного на социальной справедливости. Его искренность, предложения, открытые заявления – не только обнадиживающие, но и являются приглашением вместе строить родину»,- пишет он.

Затем автор с радостью отмечает, что его инициатива «Покупайте в Армении!» (Shop in Armenia) нашла отклик в заявлениях премьер-министра Никола Пашиняна, который также призвал туристов из диаспоры закупать товары перед своим отъездом из Армении.

Кроме того, инициатива «Покупайте в Армении!» (Shop in Armenia) нашла отклик в прессе и широких кругах диаспоры.

«Думаю, что лосуществление инициативы безусловно скажется на платежном балансе Армении, поскольку обеспечит приток в страну конвертируемой валюты, скажется на экономической активности, затем – на ВВП Армении»- пишет он, делая выводы, что, фактически, премьер-министр Никол Пашинян принял его инициативу, поскольку выступил с аналогичной, за что и автор благодарен.

Затем он утверждает, что даже этого одного положительного примера достаточно, чтобы многие армяне диаспоры выступили со своими инициативами, зная, что они не останутся без ответа, что, в конечном итоге, принесет пользу Армении и Арцаху.

Киракос Гуюмджян,