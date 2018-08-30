Трамп постановил ввести послабления на экспорт в США алюминия и стали для некоторых стран

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, дающее Южной Корее и Бразилии послабления на экспорт стали, а для Аргентины - на экспорт стали и алюминия. Как передает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе министерства торговли США, опубликованном в среду.

В заявлении говорится, что компании могут подать на дополнительные квоты, если из-за количества и качества на рынке будет ощущаться нехватка американской стали. "Президент Трамп вновь показал свою поддержку американским рабочим и бизнесу, защитив национальные интересы от угрозы, которую представляет импорт стали и алюминия, - приводятся в пресс-релизе слова министра торговли Уилбура Росса..