Европейские индексы - 29-08-18
МОСКВА, 30 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.09% и составил 12527.42 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.11% и составил 5484.99 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 7617.22 пункта, а российский RTSI снизился на 0.54% и составил 1078.28 пункта.
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